Самарская область вошла в топ-10 рейтинга АСИ за счет дополнительной поддержки бизнеса

ТАСС, 4 июня. Дополнительные меры поддержки бизнеса, а также сокращение сроков подключения объектов строительства к электросетям и при выдаче разрешений на строительство позволили Самарской области подняться за год на 14 позиций и занять восьмое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"К примеру, в Самарской области за последний год среднее время получения разрешения на строительство сократилось на 20%, а среднее время регистрации прав собственности за последние 2 года снизилось на 36% и не превышает 9 дней. С 2019 года в регионе сокращены сроки подключения к электросетям на 47% - с 94 до 50 дней", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также в Самарской области были внедрены региональные меры поддержки для бизнеса. Так, за 2020 год гарантийный фонд Самарской области помог бизнесу привлечь 2,2 млрд рублей в качестве антикризисных мер поддержки, в этом году фонд планирует выдать малому и среднему бизнесу микрозаймы на сумму 578 млн рублей и поручительства в объеме 432 млн рублей.

"Это [улучшение позиций в рейтинге] действительно большой успех. Но дело не в рейтингах, дело в тех изменениях, которые происходят на территории Самарской области во всех сферах, и что очень важно - в сфере привлечения инвестиций. Это оценка инвесторами наших усилий", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Помимо устранения административных барьеров в Самарской области развивают площадки для инвесторов. Сейчас действует две территории опережающего развития (ТОР) - "Тольятти" и "Чапаевск", а также три индустриальных парка, идет освоение площадки под создание четвертого.

Рейтинг состояния инвестиционного климата составляется на основе отзывов предпринимателей, работающих на территории регионов. В 2018 году Самарская область поднялась с 65-го на 48-е место, еще через год регион поднялся еще на 24 позиции. В 2020 году Самарская область заняла 22-е место.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.