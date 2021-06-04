Байден заявил, что в США минимальный уровень безработицы с начала пандемии

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что его страна достигла "исторического прогресса" в снижении уровня безработицы.

"Сегодняшние показатели уровня занятости свидетельствуют об историческом прогрессе для американских семей и экономики страны. За май создано 559 тыс. рабочих мест, достигнут рекорд в 2 млн рабочих мест за первые четыре месяца [нашей администрации], - говорится в размещенном в пятницу сообщении Байдена в Twitter. - Уровень безработицы самый низкий с начала пандемии".

По данным Министерства труда США, за прошлый месяц уровень безработицы по сравнению с апрелем сократился на 0,3% и составил 5,8%.

В апреле прошлого года на фоне пандемии безработица в США была на уровне 14,7%, в мае - 13,3%, в июне - 11,1%, в июле - 10,2%, в августе - 8,4%, а в сентябре - 7,9%. Только за май и июнь 2020 года в США появилось более 7,5 млн новых рабочих мест, что стало рекордом за всю историю страны.