Ингушетия рассчитывает в 2021 году выйти на допандемийный уровень развития экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии рассчитывают, что в 2021 году смогут выйти на уровень развития экономики, который фиксировался в регионе до начала пандемии коронавируса. Об этом рассказал ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Коронавирус выбил всех из колеи обычной жизни. Мы рассчитали, что в этом году уже выйдет республика на доковидный уровень развития экономики", - сказал Калиматов.

По его словам, также в регионе улучшилась ситуация с собираемостью налоговых платежей.

"В 2019 году по собираемости налоговых платежей в регионе было повышение на 12%, в период первой волны коронавируса, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, мы за 2020 год увеличили поступления налогов в бюджет региона на 22%. А за первый квартал на сегодняшний день у нас уже [рост] на 18% или 19% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Эти все вопросы, мы их видим, они у нас решаются, и мы надеемся, что в таком же направлении будем идти", - добавил глава региона.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.