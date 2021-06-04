НТЦ "Россети ФСК ЕЭС" и Elsewedy Electric будут развивать электросети Египта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Научно-технический центр компании "Россети ФСК ЕЭС" (входит в группу "Россети") и египетская компания Elsewedy Electric намерены сотрудничать в области развития электросетевого комплекса Египта, России и третьих стран, говорится в пресс-релизе "Россетей".

"Стороны рассмотрят возможность совместной работы по проектам, связанным со строительством и модернизацией электросетевых объектов Арабской Республики Египет и третьих стран, включая проекты межгосударственных линий электропередачи, а также схемы выдачи мощности крупной генерации", - говорится в сообщении.

Наряду с этим, стороны будут сотрудничать в области разработки и применения инновационных технологий, сертификации и испытаний электротехнического оборудования.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и других.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.