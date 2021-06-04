Абрамченко: сдерживание цен не должно быть основным фактором регулирования экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Регулирование экономики путем сдерживания цен следует применять точечно, этот метод должны заменить рыночные инструменты. Об этом заявила в пятницу вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью НТВ на полях Петербургского международного экономического форума.

"Сдерживание цен методами соглашений, наверное, не должно быть дальше в экономике таким вот основным фактором. Мы приняли соглашение по сахару, <...> подписали соглашение по растительному маслу (заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства - прим. ТАСС), но это шоковые решения, это решения разовые, точечные, на короткий промежуток времени. Увлекаться этим дальше нельзя, поэтому нужно переходить, все-таки, к рыночным инструментам", - сказала она.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара - до 1 июня, для масла - до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.