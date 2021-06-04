Министерство имущественных отношений намерены создать в Ульяновской области до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Ульяновской области планируют создать министерство имущественных отношений до конца года. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума врио губернатора региона Алексей Русских.

"Например, у нас нет министерства имущественных отношений. Это первый регион, где я столкнулся, что нет такого министерства. У меня, конечно, есть планы его создать. Это будет не раньше осени", - сказал собеседник агентства.

Русских добавил, что увеличивать количество управленцев в регионе не планирует. "Будем ориентироваться от того, что есть. Но кое-какие мысли по перестройке внутренней у меня есть, и мы их обязательно проведем", - отметил он.

При этом Русских уточнил, что в команде управленцев возможны перестановки. "Кое-какие перестановки, безусловно, я сделаю, но это будет уже осенью", - пояснил врио губернатора.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.