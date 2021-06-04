Инвестиции в проекты Башкортостана по итогам ПМЭФ-2021 составят почти 122 млрд рублей

ТАСС, 4 июня. Республика Башкортостан заключила свыше 20 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на общую сумму почти 122 млрд рублей. Их реализация позволит создать более 2 тыс. новых рабочих мест по всему региону, сообщила ТАСС пресс-служба главы республики в пятницу.

"В этом году на ПМЭФ-2021 мы превзошли показатели 2019 года: тогда нам удалось привлечь инвестиций в объеме 80 млрд рублей, при этом на сегодняшний день правительство Республики Башкортостан подписало 25 соглашений на общую сумму 121,9 млрд рублей. Все это позволит нам создать более 2 тыс. новых рабочих мест в регионе. Крупнейшим концессионным соглашением не только для республики, но и для России в целом стало соглашение о строительстве нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 "Урал" ("Восточный выезд")". Только в этом проекте общий объем планируемых инвестиций составит более 40 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова главы республики Радия Хабирова.

Он также выделил инвестпроект Башкирской содовой компании, которая намерена направить более 27 млрд рублей в модернизацию производства, что позволит повысить экологичность предприятия. "Привлечению в регион зарубежных инвестиций будут способствовать инвестиционные соглашения с ООО "Кроношпан ОСБ" и ООО "Кронохем Уфа", которые подписали глава Башкортостана, руководитель компании Kronospan Holdings East Ltd Питер Кайндл и ее генеральный директор Ардашер Курбаншо. Общая сумма планируемых инвестиций по этим двум проектам составит порядка 13 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

Еще один инвестор - ООО "Таврос" - направит почти 10 млрд рублей на проект глубокой переработки мяса и создания агрокомплекса по откорму скота. Это позволит нарастить производство мяса в регионе до 500 тыс. тонн в год к 2024 году. В 2020 году этот показатель превысил 420 тыс. тонн, уточнили в пресс-службе со ссылкой на премьер-министра правительства республики Андрея Назарова. Также республика заключила соглашения о сотрудничестве с Роскосмосом, ВЭБ.РФ, "Росгеологией". Договоренность о налаживании двустороннего взаимодействия достигнута с руководством Свердловской области, резюмировали в пресс-службе.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Его тема в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также организованы форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.