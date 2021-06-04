Титов предложил снизить страховые взносы до 15% для всех категорий бизнеса в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил снизить страховые взносы до 15% для всех категорий бизнеса в стране. Об этом он сообщил в пятницу журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Пониженные тарифы страховых взносов для субъектов малого или среднего предпринимательства действуют с 1 апреля 2020 года. Прежде ставка составляла 30%, с этой даты - 15%.

"Было бы идеально, как мы это пишем в докладе [президенту РФ], ввести 15% по социальным платежам вообще для всех предприятий - малых, средних и крупных. Сегодня ставка для многих настолько высокая, что заставляет людей платить зарплаты в конвертах, загоняет бизнес в тень", - сказал Титов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.