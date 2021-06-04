{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2021

Борисов заявил, что Венесуэла справляется с обслуживанием долга перед Россией

Они обслуживают свои обязательства, отметил вице-премьер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Венесуэла справляется с погашением долга перед РФ, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов в кулуарах ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.

"Последнее мое посещение приятно меня в лучшую сторону удивило, что Мадуро достаточно грамотно проводит внутреннюю политику в государстве, идет на контакт с оппозицией, с бизнесом. Ситуация там налаживается в этом плане. Все-таки это первая в мире по запасам нефти страна, и говорить о ее платежеспособности - это не та ситуация. Они обслуживают свои обязательства", - заявил вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также организованы форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
ВенесуэлаБорисов, Юрий ИвановичПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
Минэнерго, Минпромторг, "Россети" и "Русгидро" подписали соглашение о взаимодействии
Целью достигнутых договоренностей является обеспечение стабильной работы электросетевого комплекса, своевременная реализация инвестпроектов, поддержание устойчивой работы производителей энергооборудования РФ, а также создание условий для активного импортозамещения
Читать полностью