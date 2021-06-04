Борисов заявил, что Венесуэла справляется с обслуживанием долга перед Россией

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Венесуэла справляется с погашением долга перед РФ, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов в кулуарах ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.

"Последнее мое посещение приятно меня в лучшую сторону удивило, что Мадуро достаточно грамотно проводит внутреннюю политику в государстве, идет на контакт с оппозицией, с бизнесом. Ситуация там налаживается в этом плане. Все-таки это первая в мире по запасам нефти страна, и говорить о ее платежеспособности - это не та ситуация. Они обслуживают свои обязательства", - заявил вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также организованы форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.