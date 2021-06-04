Путин ответил на критику Дерипаски в адрес Центробанка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума ответил на критику бизнесмена Олега Дерипаски в адрес Центробанка.

Модератор пленарного заседания Станислав Натанзон попросил президента прокомментировать высказывания Дерипаски в адрес Центробанка, которые он публикует в своем Telegram-канале. Бизнесмен писал, что Центробанк "зажимает" деньги для бизнеса, ставки слишком высокие, а развиваться невозможно.

"Естественно, те, кто берет деньги, - хочет взять их подешевле. А те, кто дает особенно, это касается Центрального банка, должен следить за макроэкономическими показателями", - сказал он.