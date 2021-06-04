Путин назвал налоговую систему России в целом стабильной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российская налоговая система в целом стабильна, государству удается поддерживать приемлемый уровень фискальной нагрузки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас в целом налоговая система стабильна. Да, государство вынуждено реагировать на происходящие в мире и нашей экономике события, делать это точечно, достаточно тонко, не нарушая общей ткани экономических отношений в стране. Вопрос в том, чтобы фискальная нагрузка в целом была приемлемой и стабильной. Государству в целом удается это сделать", - подчеркнул президент.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Его тема в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также организованы форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор".

ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.