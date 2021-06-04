На севере Москвы появятся 20 индустриальных кварталов

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. На севере Москвы по проекту "Индустриальные кварталы" реорганизуют 20 территорий бывших промышленных зон. В развитие территорий планируется вложить почти 1,4 трлн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Общая площадь комплексного развития 20 участков на севере столицы составит более 278 га. На месте бывших промзон появятся высокотехнологичные экологичные производственные предприятия, общественно-деловая застройка, а также социальная инфраструктура. Планируемые инвестиции в проекты составят почти 1,4 трлн рублей, а бюджетный эффект - более 160 млрд рублей в год. Будет создано почти 80 тыс. новых рабочих мест", - приводят в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, 20 проектов коснутся 14 бывших промышленных территорий в САО.

"Градостроительный потенциал развития 20 бывших промышленных зон в Северном административном округе столицы составляет 4,4 млн кв. м. Благодаря реализации этих проектов на севере Москвы уже в ближайшие годы появятся более 1,2 млн кв. м производственных площадей, общественно-деловые и социальные объекты площадью 1,6 млн кв. метров, а также 1,6 млн кв. метров жилья", - уточнил он.