В Адыгее планируют построить второй завод по производству гофроупаковки и выпуску картона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Компания SFT Group планирует построить на территории Адыгеи завод по производству гофроупаковки, наладить выпуск картона и бумаги для упаковки, говорится в пресс-релизе правительства региона по итогам встречи главы республики Мурата Кумпилова с председателем совета директоров компании Анатолием Штейнбергом на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В планах холдинга - строительство завода по производству гофроупаковки и создание производства по выпуску ролевого картона и бумаги для упаковки. Суммарный объем инвестиций - около 20 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать в республике до 400 новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба слова Кумпилова.

Создание производства по выпуску картона и бумаги для упаковки планируется реализовать в Майкопе. Для этого уже подготовлен участок, ведется разработка бизнес-плана проекта.

Для реализации второго проекта - завода по производству гофроупаковки - власти Адыгеи предложили использовать площадку создаваемого промышленного парка в Тахтамукайском районе. Производительность завода составит до 200 млн. кв. м гофроупаковки в год, будет создано до 280 новых рабочих мест, уточнили в пресс-службе.

Сейчас в регионе работает одно предприятие SFT Group - ООО "Картонтара", созданное в 1991 году. Оно на сегодняшний день является одним из ведущих на юге России в сфере производства упаковочной и бумажной продукции.