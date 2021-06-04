Тюменские власти рассчитывают на рост промпроизводства в регионе на 7% в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Тюменской области планируют, что объем промышленного производства в регионе увеличится в пределах 7-10% по итогам 2021 года, сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Александр Моор.

"По прошлому году у нас очень хорошие показатели. Надо быть объективным, что большой вклад в эту цифру внес запущенный проект "Сибура" "Запсибнефтехим", но, тем не менее, 2021 год - первые пять месяцев - 107,8%. Конечно, 2020 год повторить сложно, но в наших планах плановая цифра стоит 4,5%, пока идем с некоторым превышением, и я думаю, что мы эту динамику сможем до конца года сохранить", - сказал губернатор, добавив, что ожидаемый прирост составляет 7-10%.

Моор уточнил, что наращивать производство позволяют проекты "Сибура", рост выпуска фармацевтической продукции, продукции промышленности.

Ранее сообщалось, что индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам 2020 года составил 121,5% к уровню 2019 года.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.