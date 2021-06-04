Кубань подписала соглашения на ПМЭФ на 160 млрд рублей

КРАСНОДАР, 4 июня. /ТАСС/. Делегация Краснодарского края на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписала соглашения на общую сумму 160 млрд рублей, что почти в 10 раз больше, чем на форуме 2019 года. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

"В этот раз в инвесткопилке края 22 соглашения. Общей суммой более 160 млрд рублей! Это почти в 10 раз больше, чем в 2019 году", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что большинство соглашений касаются развития туризма, промышленности, агропромышленного комплекса.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.