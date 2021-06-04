Регионы УрФО вложили порядка 5 млрд рублей в поддержку МСП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Регионы Уральского Федерального округа (УрФО) вложили порядка 5 млрд рублей из областных бюджетов в поддержку малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил полпред президента в УрФО Владимир Якушев в эфире студии общества "Знание" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Порядка 5 млрд рублей субъекты потратили из региональных бюджетов, чтобы поддержать малый и средний бизнес. Нужно сказать, что помощь пришла своевременно, потому что сегодня, когда ограничительные меры стали менее жесткие, малый и средний бизнес стал восстанавливаться", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.