Байден пообещал увеличить производство чипов

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. США в ближайшее время увеличат производство компьютерных чипов, но по мере восстановления экономики страны возможны проблемы с поставками. Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден, комментируя данные по занятости в стране за май. Выступление транслировалось на сайте Белого дома.

"Мы будем наблюдать взлеты и падения по занятости и в экономических данных. Будет ценовое давление в цепочке поставок по мере восстановления стабильности и роста, - сказал он. - В ближайшие недели администрация предпримет шаги для устранения ограничений в поставках. Мы будем производить больше компьютерных чипов здесь".

По данным Министерства труда США, за прошлый месяц уровень безработицы по сравнению с апрелем сократился на 0,3% и составил 5,8%, а число новых рабочих мест увеличилось на 559 тыс.

Глобальный дефицит микросхем, который сказывается в ряде отраслей, связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии и карантинных ограничений на бытовую электронику, прежде всего телевизоры, телефоны и игровые консоли, а также с увеличением спроса на автомобили.

Проблема также усугубилась зимними штормами в штате Техас, где находятся некоторые предприятия по производству микросхем, а также из-за пожара на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем.