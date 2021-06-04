Минэнерго, Минпромторг, "Россети" и "Русгидро" подписали соглашение о взаимодействии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ, Минпромторг РФ, а также компании "Россети" и "Русгидро" подписали соглашение о взаимодействии в области изготовления и поставок электроэнергетической продукции. Об этом говорится в совместном релизе по итогам подписания на полях ПМЭФ.

"Одна из ключевых задач в рамках подписанного соглашения - создание условий для ускоренного освоения производства отечественных аналогов импортного оборудования и комплектующих, замены импортной продукции на отечественные аналоги. Компании "Россети" и "Русгидро" определили перечень наиболее востребованных высоких технологий и подготовили к реализации дорожные карты, предусматривающие их развитие", - отметил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, слова которого приводятся в сообщении.

Целью достигнутых договоренностей является обеспечение стабильной работы электросетевого комплекса, своевременная реализация инвестиционных проектов, поддержание устойчивой работы российских производителей энергооборудования, а также создание условий для активного импортозамещения.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности.

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