Volkswagen в 2024 году запустит в РФ производство современных турбированных двигателей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Volkswagen в 2024 году запустит производство современных турбированных двигателей 1.4 TSI в Калужской области. Соответствующий меморандум подписали генеральный директор "Фольксваген груп рус" Штефан Меха и губернатор Калужской области Владислав Шапша в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Компания "Фольксваген груп рус" подписала меморандум о намерениях с правительством Калужской области о производстве двигателя 1.4 TSI на своем заводе в Калуге с 2024 года. Меморандум был подписан Штефаном Мехой, генеральным директором "Фольксваген груп рус", и Владиславом Шапшой, губернатором Калужской области, во время Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении автопроизводителя.