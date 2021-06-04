Экономический форум в Чувашии посвятят цифровой трансформации системы управления регионом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Цифровая трансформация системы управления регионом станет главной темой Чебоксарского экономического форума, который пройдет в столице Чувашии в конце июня. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Повестка экономического форума - это цифровая трансформация системы управления регионом. Сейчас все регионы работают над такого рода стратегией", - сказал собеседник агентства.

По словам Николаева, в числе участников форума ожидаются представители регионов и федеральные гости. "Очень надеемся, что будет участвовать как главный спикер [Дмитрий] Чернышенко - вице-премьер правительства. Есть на сегодняшний день предварительное подтверждение, и мы будем рады, если это произойдет", - сказал глава Чувашии.

Николаев добавил, что сразу же после возвращения делегации республики с Петербургского международного экономического форума в Чувашии планируется представить стратегию общественности. "А вот на экономическом форуме мы ее [стратегию] предлагаем обсудить экспертно. И хотели бы, чтобы наши коллеги из федерального правительства оценили нашу стратегию с точки зрения того, насколько она лежит в направлениях и в политике такого подхода цифровой трансформации. Далее будут соответствующие рекомендации", - отметил глава региона.

Глава Чувашии уточнил, что 1 июля планируется утвердить стратегию. По рекомендации Минцифры России в документ должны были войти шесть основных направлений. В стратегию цифровой трансформации Чувашской Республики включены 16 отраслей, по которым будут оптимизироваться процессы или внедряться удобные для пользователей сервисы. "Это госзакупки, это организация строительного процесса, это организация документооборота и так далее. <…> Все направления стратегии распределены по отраслям и направлениям, в том числе по территориям", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.