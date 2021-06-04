Оборот розничной торговли в России в апреле вырос на 34,7%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в апреле 2021 года вырос на 34,7% по сравнению с апрелем прошедшего года и составил 3,08 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.

В январе - апреле 2021 г. оборот розничной торговли составил 11,726 трлн руб., что на 5,9% больше, чем годом ранее.

В апреле 2021 года оборот розничной торговли на 95,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,3% (в апреле 2020 года - 96% и 4% соответственно).

В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 47,1%, непродовольственных товаров - 52,9% (в апреле 2020 года - 57,3% и 42,7% соответственно).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в апреле вырос на 10,2% в годовом выражении - до 1,452 трлн рублей, а по сравнению с мартом 2021 года снизился на 1,7%. В январе - апреле 2021 года оборот торговли пищевыми продуктами снизился на 0,4% в годовом выражении - до 5,558 трлн рублей.

Оборот торговли непродовольственными товарами в апреле вырос на 67,7% в годовом выражении - до 1,628 трлн рублей, относительно марта 2021 года - вырос на 1,1%. В январе - апреле оборот торговли непродовольственными товарами вырос на 12,4% в годовом выражении - до 6,138 трлн рублей.

Грузооборот транспорта

Грузооборот транспорта в России в январе - апреле 2021 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,843 трлн тонно-километров (т/км), говорится в докладе Росстата.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта вырос на 3,6% - до 860,8 млрд т/км. Грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 5,8% - до 85,9 млрд т/км.

Грузооборот морского транспорта за отчетный период вырос 3,2% и составил 12,6 млрд т/км, а показатель по внутреннему водному транспорту снизился на 10,2%, до 8,8 млрд т/км.

В то же время грузооборот воздушного транспорта увеличился на 35,5% - до 2,7 млрд т/км, а трубопроводного - снизился на 0,1%, до 872,7 млрд т/км.

Сельхозпроизводство

Объем сельхозпроизводства в России в январе - апреле 2021 года вырос на 0,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 1 трлн 80,2 млрд рублей.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в апреле 2021 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 365,6 млрд рублей, в январе - апреле 2021 года - 1 080,2 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.

В Росстате также сообщили, что на 24 мая яровые культуры посеяны на площади 39,8 млн га (на 0,2% больше, чем к этому времени в предыдущем году), из них зерновые и зернобобовые - на 23,2 млн га (на 0,5% меньше).

На конец апреля 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,5 млн голов (на 1,7% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 7,9 млн (на 1,3% меньше), свиней - 26,6 млн (на 0,6% больше), овец и коз - 22,9 млн голов (на 4,6% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 40,5% поголовья крупного рогатого скота, 9,2% свиней, 45,9% овец и коз (на конец апреля 2020 года - соответственно 41,3%, 10,1%, 45,5%).

К началу мая 2021 года обеспеченность кормами в расчете на одну условную голову скота в сельхозорганизациях была выше на 4,2%, чем на соответствующую дату предыдущего года.