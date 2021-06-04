Россельхозбанк предоставит 1 млрд рублей на цех сухих молочных продуктов в Башкирии

ТАСС, 4 июня. Россельхозбанк предоставит займ на сумму 1 млрд рублей на строительство цеха по производству сухих молочных продуктов на Мелеузовском молочно-консервном комбинате в Башкирии. Об этом стало известно в ходе встречи председателя правления финансовой организации Бориса Листова и главы республики Радия Хабирова.

"Банк предоставит кредит в объеме более 1 млрд рублей на строительство цеха по производству сухих молочных продуктов на Мелеузовском молочно-консервном комбинате. В мае 2021 года проект одобрили на заседании инвестиционного комитета республики. Он предполагает возведение современного цеха по выпуску ингредиентов для детского питания и масла из высокожирных сливок. Таким образом, в Башкортостане появится уникальное производство, не имеющее аналогов в России. Общий объем инвестиций составит 1,58 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Проект позволит наладить выпуск ингредиентов для детского питания и масла из высокожирных сливок. При этом будет создано более 60 рабочих мест.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Его тема в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также организованы форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.