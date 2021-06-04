Эксперимент по отмене НДС могут распространить на турбизнес

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Эксперимент по отмене НДС в случае успеха в сфере общественного питания может быть распространен на туристический бизнес и гостиницы. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Если будет получен эффект обеления, мы можем, наверное, распространить на какие-то другие сферы: туристический бизнес, гостиницы, и так далее", - сказал первый вице-премьер.

"Если будет неудача, то это, конечно, нанесет большой ущерб", - также добавил он.

Ранее сообщалось, что в ходе пленарного заседания на ПМЭФ президент России Владимир Путин предложил пилотный проект для компаний общепита, который призван облегчить их переход на общий налоговый режим. Проект предполагает освободить компании от уплаты НДС при выручке до 2 млрд рублей в год.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.