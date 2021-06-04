"Аэрофлот" не видит препятствий для сотрудничества с туроператорами по вакцинным турам

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" не видит препятствий для сотрудничества с туроператорами по поводу организации вакционных туров для иностранцев в РФ. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"Авиаперевозка - это часть туристического продукта. Мы много и эффективно работаем с туроператорами. Нет никаких препятствий для формирования такого пакетного предложения", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли группа сотрудничать с туроператорами в рамках организации туров для вакцинации иностранцев.

Ранее сегодня в ходе пленарного заседания ПМЭФ президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев. Позже руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила ТАСС, что Ростуризм готов оперативно совместно с туроператорами провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев.