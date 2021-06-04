Томская область расширит перечень инновационного оборудования для "Газпрома" до 2023 года

ТОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) дорожную карту о расширении использования томской импортозамещающей продукции и технологий для предприятий холдинга до 2023 года. Предыдущая дорожная карта, которая закончилась в 2020 году, принесла региону за семь лет свыше 20 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации в пятницу.

"В новой дорожной карте Сергей Жвачкин и Алексей Миллер договорились в течение полутора месяцев сформировать дополнительный перечень продукции, которую томские предприятия могут производить, а "Газпром" - использовать на своих технологических объектах. После анализа перечня запланированы пробные выпуски необходимого оборудования, его тестирование, сертификация, участие в конкурентных закупках и другие процедуры", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, регион и компания начали совместную работу в научно-технической сфере одними из первых в стране в январе 2013-го. Срок действующего соглашения истек в 2020 году. Томские компании поставили "Газпрому" оборудование и оказали услуги более чем на 20 млрд рублей. Сегодня 11 предприятий региона выпускают для газовиков более 70 наименований продукции. В их числе антипомпажные клапаны, электроприводы, автономные энергетические комплексы, мобильный дефектоскоп, кабельно-проводниковая и манометрическая продукция, средства связи.

"Томская область стала научно-техническим центром газовой отрасли России, и наши производственники и ученые готовы идти дальше. Например, "Микран" готов приступить к созданию системы "Смотр" для компании "Газпром космические системы". Томские университеты предлагают газовикам подготовку специалистов с учетом трендов технологического развития компании. Новое соглашение станет для нашей области новым шагом в развитии производств, во взаимодействии науки с крупнейшей компанией страны, в создании новых высокооплачиваемых рабочих мест", - цитируется в сообщении глава региона.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.