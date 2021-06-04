Уровень безработицы в УрФО достигнет допандемийных показателей к октябрю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Уровень безработицы в регионах Уральского федерального округа (УрФО) достигнет показателей, которые были до пандемии коронавируса, к октябрю текущего года. Такие планы озвучил полпред президента в УрФО Владимир Якушев в эфире студии общества "Знание" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу.

"Когда мы заходили в пандемию, в УрФО было порядка 60 тыс. безработных. В пик пандемии этот показатель увеличился практических в четыре раза и цифра составила почти 300 тыс. безработных. На данный момент у нас порядка 120 тыс. безработных. Рассчитываем, что до 1 октября мы вернемся к тому уровню безработицы, который был на 1 января 2020 года", - сказал полпред.

Он пояснил, что рост безработицы был обусловлен снижением заказов у малого и среднего бизнеса. "Сейчас все возвращается. <…> Экономика восстанавливается", - добавил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.