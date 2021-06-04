Количество компаний рынков НТИ превысило 3 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Реестр российских компаний, развивающих рынки сквозных технологий Национальной технологической инициативы (НТИ), насчитывает уже более 3 тыс. организаций. Об этом в пятницу на заседании "Клуба губернаторов НТИ" в рамках Петербургского международного экономического форума сказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.

"В реестре у нас 3 158 компаний. Чуть больше 100 тыс. человек в них работает. То есть это некий такой новый класс компаний, которых не существовало в России несколько лет назад. Они на наших глазах стремительно выросли. Это компании, у которых технологии и наука внутри", - сказал Песков.

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В рамках НТИ одобрены дорожные карты развития технологий по направлениям (рынкам) "Аэронет", "Автонет", "Маринет", "Нейронет" и другие. В числе "сквозных технологий" НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии и прочие. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".

В "Клуб губернаторов НТИ" входят лидеры российских регионов, ориентированные на внедрение прорывных технологий и решений в стратегии инновационного и социального развития своих субъектов. Главная тема встречи клуба на ПМЭФ-2021: "Образ будущего: вызовы и возможности для технологического рывка регионов в горизонте до 2035 года".