Москва планирует до конца года разместить облигации на 105 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Столичные власти планируют до конца 2021 года разместить на рынке облигации на общую сумму 105 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Точно разместим еще на 105 млрд [рублей] - это те выпуски, которые у нас зарегистрированы. Остальное - посмотрим, как будет исполнение бюджета идти по доходам. <...> [По "зеленым" облигациям] пока [новых] планов нет", - сказал Ефимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о планах столичного правительства по размещению ценных бумаг.

27 апреля после восьмилетнего перерыва Москва вышла на фондовый рынок с трехлетними субфедеральными облигациями в количестве 35 млн штук номиналом 1 тыс. рублей. При этом общий утвержденный объем выпуска данных ценных бумаг составляет 70 млрд рублей.

Спустя месяц, 27 мая, состоялось размещение 70 млн "зеленых" облигаций по 1 тыс. рублей каждая. Кроме того, 10 июня на Московской бирже планируется провести эмиссию 73-го выпуска (RU25073MOS0) в количестве 35 млн штук номиналом 1 тыс. рублей, но общий объем данного выпуска составит 70 млрд рублей.