Минфин до конца года подготовит законопроект о донастройке налогового режима в САР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Минфин РФ планирует до конца года подготовить и внести в Госдуму законопроект о донастройке налогового режима в специальных административных районах (САР) в Калининграде и Владивостоке. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на сессии ПМЭФ.

"В последние полгода мы активизировали работу по донастройке налогового режима в САР, и я надеюсь, что к концу этого года мы уже выйдем на конкретный законопроект и внесем его в Государственную думу", - сказал Сазанов.

По его словам, законопроект нацелен на повышение привлекательности налогового режима в САР. "Цель этого законопроекта - повысить привлекательность налогового режима, расширить периметр иностранных компаний, которые могут переезжать в САР, и таким образом создать те привлекательные условия, которые позволят иностранным холдинговым компаниям с российским участием переезжать", - добавил Сазанов.

Специальные административные районы со льготными условиями для международных компаний созданы на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде. Резиденты САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов, налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов действуют особые режимы валютного регулирования и 5-процентный налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.