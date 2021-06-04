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ПМЭФ-2021

Минфин до конца года подготовит законопроект о донастройке налогового режима в САР

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, документ нацелен на повышение привлекательности налогового режима в специальных административных районах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Минфин РФ планирует до конца года подготовить и внести в Госдуму законопроект о донастройке налогового режима в специальных административных районах (САР) в Калининграде и Владивостоке. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов на сессии ПМЭФ.

"В последние полгода мы активизировали работу по донастройке налогового режима в САР, и я надеюсь, что к концу этого года мы уже выйдем на конкретный законопроект и внесем его в Государственную думу", - сказал Сазанов.

По его словам, законопроект нацелен на повышение привлекательности налогового режима в САР. "Цель этого законопроекта - повысить привлекательность налогового режима, расширить периметр иностранных компаний, которые могут переезжать в САР, и таким образом создать те привлекательные условия, которые позволят иностранным холдинговым компаниям с российским участием переезжать", - добавил Сазанов.

Специальные административные районы со льготными условиями для международных компаний созданы на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининграде. Резиденты САР полностью освобождаются от налога на прибыль в виде дивидендов, налога на прибыль от реализации акций иностранных компаний. На территории таких районов действуют особые режимы валютного регулирования и 5-процентный налог на доходы, полученные иностранными лицами в виде дивидендов по акциям международных холдинговых компаний.

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