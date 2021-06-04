Глава Альфа-банка: рынок экосистем РФ через пару лет поделят между собой пять-семь игроков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4июня. /ТАСС/. Российский рынок экосистем и финансовых супер-сервисов через три-пять лет поделят между собой пять-семь игроков, считает главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

"Еще один из глобальных трендов последнего времени, который привел нас к новой стратегии, - "игра в рост", или олигополизация. Посмотрите на крупнейшие банки, например, в розничном банковском бизнесе. За последние 10 лет, если отбросить Сбер и ВТБ, список лидеров поменялся на две трети. На топ-10 игроков раньше приходилось 50% рынка, сейчас 70%. И этот тренд только ускоряется. Сильнейшие растут за счет слабых. Я думаю, что через три-пять лет в России рынок поделят между собой пять-семь игроков", - отметил он.

По мнению Верхошинского, Альфа-банк будет в числе лидеров и нарастит свои позиции. "Причем, для этого не нужны M&A. Цифровые каналы сделали переход клиентов из банка в банк, от одного сервиса к другому очень простым", - отметил он.

При этом банкир заявил, что понятие экосистемы в каком-то смысле устарело. "Для меня более точный термин - SuperApp (super application, суперприложение - прим. ТАСС). Это приложение, в котором есть все разные виды услуг, финансовых, нефинансовых, больших и маленьких. Альфа-банк идет по пути построения именно финансового суперсервиса", - сказал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.