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ПМЭФ-2021

Глава Альфа-банка: выплаты за данные о финансовых мошенниках получило большое число людей

В марте банк запустил программу вознаграждения за информацию, которая поможет полиции найти телефонных самозванцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Альфа-банк выплатил денежные компенсации большому количеству людей, которые предоставили банку информацию о финансовых мошенниках, рассказал в интервью ТАСС главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

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"У нас были тысячи звонков, писем. Только в первые три недели нам пришло больше 20 тыс. писем. Дело даже не столько в деньгах - люди действительно хотят участвовать в решении этого вопроса. Большое количество клиентов заработало таким образом деньги. Это, кстати, один из самых популярных сервисов в нашем мобильном приложении", - сказал Верхошинский.

В марте банк запустил программу вознаграждения за информацию, которая поможет полиции найти телефонных самозванцев. Если сообщение клиента поможет раскрыть мошеннический кол-центр или поймать работающих там преступников, банк выплатит ему награду в 1 млн рублей.

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