В Бундестаге заявили, что "Зеленые" и США не смогут остановить Nord Stream 2

БЕРЛИН, 4 июня. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что ни партии "Союз-90"/"Зеленые", ни США не удастся остановить доведения до конца строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении парламентария.

"Ни иррациональное поведение "зеленых" и отдельных представителей блока ХДС/ХСС, ни противозаконные санкции США в конечном итоге не смогут воспрепятствовать строительству газопровода", - считает Эрнст.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал на пленарной сессии ПМЭФ, что укладка труб на первой ветке "Северного потока - 2" завершена в пятницу, а вторая будет закончена в течение полутора - двух месяцев.

"Северный поток - 2" - проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран. Газопровод в целом повторяет трассу первого "Северного потока", но начинается не у Выборга, а у Усть-Луги (также в Ленинградской области). Он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Общая протяженность газопровода - 1,23 тыс. км.