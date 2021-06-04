Инвесторы из Франции, Германии, Австрии выразили интерес к проектам по водороду в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Инвесторы из Франции, Германии, Австрии, Австралии на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным проявили интерес к проектам по водороду. Об этом журналистам сказал вице-премьер Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.

"Диалог хороший у нас выстроен с немцами, с французами. Райнер Зеле из Австрии тоже вопрос поднимал, Эндрю Форрест - австралийский предприниматель. Президент подтвердил, что мы заинтересованы сотрудничать, и рассказал о планах, которые у нас есть по развитию водородной энергетики", - сказал он.

Новак отметил, что в рамках ПМЭФ Россия договорилась о совместных проектах по водороду в том числе с немецкими, французскими, австралийскими партнерами. "Что касается доли на рынке, то мы рассчитываем, что Россия здесь сможет выйти на такие же показатели, какие у нас по нефти, газу, это 20%", - напомнил он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.