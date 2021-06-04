Шохин: иностранный бизнес заявил о своей удовлетворенности работой в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Иностранный бизнес на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял о своем желании включиться в модернизационную и "зеленую" повестку России, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, участвовавший во встрече.

"Основной тренд - что иностранный бизнес удовлетворен своей работой в России. Пункт второй - он хочет включиться в модернизационную повестку, "зеленую" повестку России", - сказал Шохин.

По его словам, налоговая тема не затрагивалась на встрече. "Налоговая тема не затрагивалась как таковая", - добавил Шохин.