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Шохин: иностранный бизнес заявил о своей удовлетворенности работой в РФ

Иностранный бизнес на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным также заявлял о своем желании включиться в модернизационную и "зеленую" повестку России, сообщил глава РСПП Александр Шохин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Иностранный бизнес на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявлял о своем желании включиться в модернизационную и "зеленую" повестку России, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, участвовавший во встрече.

"Основной тренд - что иностранный бизнес удовлетворен своей работой в России. Пункт второй - он хочет включиться в модернизационную повестку, "зеленую" повестку России", - сказал Шохин.

По его словам, налоговая тема не затрагивалась на встрече. "Налоговая тема не затрагивалась как таковая", - добавил Шохин.

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