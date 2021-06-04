Девелопер "Эталон" инвестирует 20,5 млрд рублей в строительство жилья в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 4 июня. /ТАСС/. Девелоперская группа "Эталон" реализует инвестиционные проекты по строительству жилья в двух крупнейших городах Кузбасса - Кемерове и Новокузнецке общей стоимостью около 20,5 млрд рублей. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Сергей Цивилев и президент компании Геннадий Щербина, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В областной столице планируется возведение жилых домов общей площадью около 110 тысяч квадратных метров, инвестиции составят около 5,5 млрд рублей. В Новокузнецке площадь застройки составит 300 тысяч квадратных метров, общий планируемый объем финансирования - 15 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что власти региона готовы оказывать инвестору поддержку в реализации проектов жилищного строительства. В конце мая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время рабочей поездки в Кемерово обратила внимание областных властей на то, что Кузбассу необходимо ускорить темпы строительства жилья.

По итогам 2020 года в Кемеровской области было построено более 824 тыс. кв. м жилья. При этом на начало прошлого года годовой план по вводу, доведенный региону Минстроем РФ, составлял более 1,2 тыс. кв. метров. На фоне пандемии коронавируса планы были скорректированы и уменьшены на 30% - до 822 тыс. кв. м. Таким образом, показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" были выполнены, но вопрос увеличения объема жилищного строительства для региона остается актуальным. В числе сдерживающих факторов региональные власти ранее называли дефицит рабочих кадров отрасли, а также рост цен на строительные материалы.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента создания компания ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.