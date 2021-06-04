Энергокомплекс в сфере ВИЭ будет создан для резидентов индустриального парка в Ульяновске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Вершина" намерена вложить не менее миллиарда рублей в создание энергетического комплекса в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для резидентов индустриального парка "Заволжье" в Ульяновске. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) врио губернатора региона Алексей Русских, генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин, председатель совета директоров группы компаний "Вершина" Павел Шевченко и заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк России" Анатолий Попов.

Группа компаний "Вершина" специализируется на разработке, проектировании, строительстве и управлении проектами в области возобновляемой энергетики в России и за рубежом. В 2021 году ПАО "Сбербанк" и ГК "Вершина" договорились о создании совместного предприятия "Сбер Энерго". Компании объединят широкую клиентскую базу и финансовые возможности ПАО "Сбербанк", возможности компаний, входящих в экосистему Сбербанка и компетенции "Вершины" в строительстве источников энергии, включая возобновляемые.

"ГК "Вершина" при поддержке Сбербанка намерена спроектировать и ввести в эксплуатацию на территории индустриального парка "Заволжье" активный энергетический комплекс для консолидированных групп предприятий-резидентов парка. Объект будет включать в себя ветропарк для обеспечения корпоративных программ резидентов парка по переходу на возобновляемую энергетику и снижению углеродного следа. Общий объем инвестиций в проект составит не менее миллиарда рублей", - сообщили журналистам в Корпорации развития региона.

По информации корпорации, Ульяновск станет пилотной территорией для реализации проекта. В дальнейшем планируется распространить этот опыт на всю страну.

"Необходимость современного энергокомплекса давно назрела. Объект будет востребован бизнесом и послужит улучшению экологической составляющей региона", - отметил врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских на церемонии подписания соглашения.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.