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РФПИ привлек 370 млрд рублей в экономику России в 2020 году

РФПИ привлек 370 млрд рублей в экономику РФ в 2020 году - Путин.

ПМЭФ-2021
Путин: темпы роста экономики России по итогам 2021 года могут составить около 4%
По мнению президента, "такие результаты стали возможны и благодаря тому фундаменту, который был создал в предыдущие годы"
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