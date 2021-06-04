Костин заявил, что ВТБ готов к обнулению комиссии за СБП для МСП

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ готов к обнулению комиссии для малых и средних предприятий (МСП) в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом заявил в пятницу глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия-1" в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я не думаю, что большая проблема будет. Надо посмотреть, как это будет выглядеть все. Готовы, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос о готовности банка к обнулению комиссии за СБП.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что малым и средним предприятиям до конца текущего года будут полностью возмещаться комиссии за использование СБП при расчете с физлицами.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.