Песков: тему Калви не обсуждали на встрече Путина с иностранными инвесторами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Ситуация вокруг уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви не обсуждалась в пятницу на встрече президента РФ Владимира Путина с иностранными инвесторами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил представитель Кремля на вопрос, поднималась ли эта тема.

Он отказался говорить о том, какие именно темы затрагивались на встрече Путина с иностранными инвесторами. "Она на то и закрытая", - пояснил Песков.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Калви, было возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым тот обратился в ФСБ. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы.

Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор. 2 июня Мещанский суд Москвы продлил ему и другим фигурантам дела срок запрета определенных действий на три месяца.