Российская компания вложит около 3 млрд рублей в производство целлюлозы под Пензой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Производство целлюлозы стоимостью порядка 3 млрд рублей планируется запустить в Пензенской области, к 2026 году его мощность ожидается на уровне 4 тыс. тонн продукции в год. Соответствующий протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству подписан между правительством региона и ООО "Управляющая компания (УК) "Коноплекс" в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Группа компаний "Коноплекс" - российский агропромышленный холдинг, занимающийся выращиванием и переработкой конопли посевной, а также научной деятельностью, связанной с селекцией и семеноводством культуры. С 2016 года "Коноплекс" реализует инвестиционный проект по выращиванию и переработке конопли на территории Пензенской области. В 2018 году в регионе открыто производство масла из семян конопли и иных масличных культур. Агрохолдинг также выращивает другие лубяные и зерновые культуры.

"Инвестиции в проект составят порядка 3 млрд рублей. Планируется, что мощность новой площадки после выхода на плановые показатели в 2026 году достигнет 4 тыс. тонн целлюлозы в год с возможностью поэтапного расширения", - отмечается в сообщении.

Документ подразумевает реализацию проектов по созданию и развитию предприятий, выращивающих и перерабатывающих сельхозпродукцию, в том числе лубяных культур и натурального волокна). "Мы умеем выращивать коноплю, увеличивать урожай, знаем, как воспроизводить и улучшать семенной фонд, наша следующая цель - глубокая переработка, производство волокна. В следующем месяце мы пригласим вас на открытие производственной площадки. Пензенская область станет единственным регионом в РФ, производящим конопляное волокно. <…> Следующий этап, который мы опять же хотим реализовать в Пензенской области - это производство высококачественной целлюлозы", - приводятся в сообщении слова собственника ГК "Коноплекс" Романа Белоусова.

В дальнейшем продукция предприятия будет использоваться в текстильной промышленности, для изготовления биоразлагаемой посуды и пакетов, экологически чистых биокомпозитных материалов и полимеров, в лакокрасочной, химической отраслях и фармацевтике.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.