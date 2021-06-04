Путин на ПМЭФ проводит встречу с главами мировых информационных агентств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит в пятницу по видеосвязи встречу с представителями мировых информационных агентств. Мероприятие, организованное агентством ТАСС, проводится в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже в седьмой раз.

Участники таких встреч, которые до пандемии проходили в очном формате, традиционно имеют возможность в свободном режиме, без фиксированной повестки, обсудить с российским лидером актуальные темы внутренней и внешней политики РФ.

Как ранее заявлял сам президент России, этот уникальный формат общения с руководством крупнейших международных информационных агентств позволяет ему заявить о своей позиции по вопросам фундаментального характера, которые представляют большой, серьезный интерес.

Модератором мероприятия выступил гендиректор ТАСС Сергей Михайлов. Он представляет на встрече Россию.

Участники встречи

В этом году к общению с президентом России приглашены руководители новостных агентств из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Катара, Китая, Южной Кореи, США, Турции, Франции и Японии.

Среди них - глава Аустриа Прессе-Агентур (APA, Австрия) Клеменс Пиг, руководители британских "Пи-эй медиа групп" (PA Media Group) и Рейтер (Reuters) Клайв Маршалл и Майкл Фриденберг, представители американских СМИ - глава агентства Ассошиэйтед пресс (Associated Press) Гари Пруитт и исполнительный редактор по международной политике агентства Блумберг (Bloomberg) Розалинд Мэтисон, глава Дойче Прессе-Агентур (DPA, Германия) Петер Кропш, президент испанского агентства ЭФЕ (EFE) Габриэла Каньяс, руководитель АНСА (ANSA, Италия) Стефано Де Алессандри, гендиректор Катарского информационного агентства (Qatar News Agency - QNA) Юсуф Ибрагим аль-Малки, президент, главный редактор китайского информационного агентства Синьхуа (Xinhua) Хэ Пин, президент агентства Рёнхап (Yonhap News, Республика Корея) Чо Сон Бу, главный редактор японского агентства Киодо (Kyodo News, Япония) Тору Мидзутани, руководитель АФП (AFP, Франция) Фабрис Фрис, главный редактор агентства Анадолу (Anadolu Agency, Турция) Юсуф Озхан и заместитель главы агентства Пи-ти-ай (PTI - Press Trust of India, Индия) Приянка Тику.

Некоторые из зарубежных СМИ, например Киодо, Ассошиэйтед Пресс, Синьхуа и АНСА, участвовали во всех встречах Путина с мировыми агентствами на полях ПМЭФ в предыдущие годы, ряд других, например Рёнхап и Катарское информагентство, присутствуют на таком мероприятии впервые. То же самое касается и самих журналистов - среди них есть как постоянные собеседники российского лидера, кто уже по четыре, пять, шесть раз принимал участие в подобных встречах в Санкт-Петербурге, так и те, кому предстоит пообщаться с Путиным впервые.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.