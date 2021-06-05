В ОАЭ заявили о планах развивать диалог с Россией по космосу и высоким технологиям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. ОАЭ на следующем заседании совместной с Россией межправкомиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству планирует обсудить восстановление экономики после пандемии, сотрудничество по космосу и высоким технологиям. Об этом заявил в пятницу министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Тук аль-Мари в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы ждем обсуждений по подготовке следующего заседания двусторонней комиссии, которое будет включать различные двусторонние программы по развитию отношений и увеличению объемов торговли, особенно в период восстановления после COVID-19, особенно в таких приоритетных сферах, как космос, передовые технологии, - отметил он. - Сконцентрируемся на таких важных областях, как торговля, экономика и инвестиционное сотрудничество, финансовые, банковские и таможенные вопросы, промышленность и энергетика, космос, транспорт, информационные технологии, сельское хозяйство, образование и наука, культура и туризм".

Ранее посол ОАЭ в РФ Мухаммед Ахмед аль-Джабер сообщил, что очередное заседание межправительственной комиссии может пройти в октябре в Дубае во время проведения выставки "Экспо".

Министр также отметил, что ОАЭ высоко оценивают уровень сотрудничества с Россией в торгово-экономической сфере. Министр обратил внимание на то, что объем ненефтяной торговли между странами в 2020 году составил $2,6 млрд. "ОАЭ является главным торговым партнером России среди стран Совета содружества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия - прим. ТАСС). <...>, - сказал он. - Руководство обеих стран настроено и дальше укреплять и расширять взаимовыгодное сотрудничество".

Связи в области передовых технологий

"Наши амбиции в этом направлении [в развитии экономических отношений] безграничны. И мы видим более динамичное и перспективное будущее для двусторонних отношений с Россией, особенно в тех областях, на которые сегодня надо делать реальную ставку для построения экономики будущего, - сказал он. - Если посмотреть на будущие возможности и потенциал, существует много областей, которые могут принести существенные изменения, позволяющие извлечь выгоду из достижений в сфере искусственного интеллекта, цифровой экономики, промышленности и передовых технологий, продовольственной и водной безопасности, аэрокосмической промышленности".

ПМЭФ, по словам министра, является одной из самых важных глобальных платформ, которая способствует диалогу между представителями деловых кругов по экономическим вопросам, представляющим взаимный и международный интерес, особенно в эпоху пандемии. "И в этом контексте я хотел бы похвалить превосходную работу, проделанную российской стороной в организации данного форума", - сказал аль-Мари.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.