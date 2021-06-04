Директор проекта "Восток ойл" заявил о его рентабельности даже при цене нефти $25-30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Добыча нефти на месторождениях проекта "Восток ойл" (флагманский проект "Роснефти") будет рентабельна даже при цене нефти в $25-30 за баррель. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) директор проекта Владимир Чернов.

"Есть такой термин - живучесть проекта. Он определяет как раз уровень экономической устойчивости. Так вот "Восток ойл" - это очень живучий проект. Он показывает экономическую эффективность при цене на нефть в районе $25-30 за баррель. И это при том, что сегодня огромный объем проектов по всему миру замораживается. Значит, эта нефть будет востребована", - сказал он.

Проект "Восток ойл" на Таймыре включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Добыча углеводородов на проекте "Восток ойл" может начаться в 2024 году и может быть доведена до 100 млн тонн в год уже в начале следующего десятилетия. В конце 2020 года швейцарский нефтетрейдер Trafigura купил 10-процентную долю в проекте.