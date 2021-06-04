Азаров: новые инвестпроекты позволят Самарской области вернуться к безработице в 0,9%

ТАСС, 4 июня. Реализация инвестиционных соглашений, подписанных между правительством Самарской области и участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), позволит региону вернуться к доковидному уровню безработицы 0,9%. Такое мнение высказал в интервью ТАСС на полях ПМЭФ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"В Самарской области обстоят дела [с безработицей], по нашим данным, чуть лучше, чем по стране. Собственно, мы стремительно движемся по пути к тем доковидным показателям - а регистрируемая безработица была 0,9%. Рассчитываем, что, в том числе, подписанные здесь, на форуме, инвестиционные соглашения, которые предполагают открытие тысяч рабочих мест, помогут нам справиться с этой важнейшей задачей", - сказал глава региона.

Сейчас, по данным Азарова, уровень безработицы в Самарской области составляет 1,3%. В середине мая количество безработных, зарегистрированных в регионе, сократилось по сравнению с началом 2021 года почти в 1,8 раза и достигло 25 тыс. человек.

Так, в рамках ПМЭФ Самарская область подписала соглашение о сотрудничестве с компанией "Феррони", по которому на площадке Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" будет построен завод противопожарных дверей. На производстве будет создано почти 1,5 тыс. рабочих мест. Кроме того, по соглашению с "Макдоналдсом" компания планирует открыть как минимум 10 новых ресторанов в Самарской области, в которые будет инвестировано около 1 млрд рублей. Также региональное правительство заключило ряд соглашений с несколькими банками и укрепило межрегиональное сотрудничество с властями Марий Эл, Москвы и другими.

Как сообщал ТАСС, для выравнивания ситуации на рынке труда в регионе создана и реализуется госпрограмма "Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы". В ней областные власти описали комплекс мер для восстановления численности занятого населения до уровня 2019 года. На мероприятия, которые охватят 88,9 тыс. человек, планируется направить около 1,3 млрд рублей.

Кроме того, в регионе организовано обучение для пожилых жителей и безработных мам, женщин в декрете по нацпроекту "Демография". В 2020 году он охватил более 2,9 тыс. пенсионеров и 820 женщин. В этом году предполагается, что профессиональный уровень повысят не менее 2,5 тыс. самарцев, также будут трудоустроены около 1,9 тыс. человек из числа прошедших обучение.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.