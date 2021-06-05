Власти Забайкальского края сохранят "пандемийные" меры поддержки рынка труда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Забайкальского края, где одни из наибольших показателей по безработице, сохранят меры поддержки рынка труда, действовавшие во время пандемии. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Ранее на пленарном заседании ПМЭФ президент России Владимир Путин поручил усилить программы содействия занятости в тех регионах, где еще высокая безработица. Глава государства подчеркнул, что необходимо действовать адресно и учитывать специфику экономики каждого конкретного региона.

"В прошлом году из-за коронавируса у нас значительно выросла безработица, а наш регион и так с одним из наибольших показателей безработицы на территории РФ - 10,5%. <…> Мы были признаны седьмым регионом по масштабам, по эффективности мер поддержки во время коронавируса, при том, что очень скудный бюджет [у региона]. В прошлом году мы почти 900 млн рублей направили - для нашего региона большая сумма - на создание новых рабочих мест, 55 новых инвестиционных небольших проектов в отдаленных территориях таким образом профинансировали. <...> Мы эти меры будем продолжать", - отметил Осипов.

Он добавил, что во время пандемии число безработных в регионе выросло до 46 тыс. человек при стандартных для края показателях в 7-8 тыс. человек. "Сейчас их число понизилось до 17 тыс. человек", - сказал собеседник.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.