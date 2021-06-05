Инвестор направит более 6 млрд рублей на производство противопожарных дверей в Тольятти

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Производство противопожарных дверей, в которое инвестор вложит более 6 млрд рублей, откроется в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тольятти" в Самарской области. Соответствующее соглашение на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с генеральным директором компании "Феррони" Мариной Павловой, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Самарской области.

"Предметом соглашения является сотрудничество в процессе реализации инвестиционного проекта "Строительство завода противопожарных дверей в ОЭЗ Тольятти" на территории Самарской области, что обеспечит региону объем инвестиций более 6 млрд рублей и создание почти 1,5 тыс. новых рабочих мест", - сообщили в пресс-службе.

Предполагается, что завод будет запущен в июле 2021 года, создание порядка 1,5 тыс. мест улучшит ситуацию на рынке труда и поднимет уровень благосостояния самарцев. При этом Павлова отметила, что компания получила "достаточную поддержку". "Мы надеемся, что наше дальнейшее взаимодействие будет таким же эффективным, что даст ускорение и нашим планам по развитию", - цитирует пресс-служба гендиректора "Феррони". В правительстве отметили, что инвесторам обеспечили полное сопровождение проекта со стороны профильных министерств.

На площадке ОЭЗ "Тольятти" реализуют проекты 26 резидентов, которые заявили инвестиции на сумму порядка 25 млрд рублей. Предполагается, что предприятия создадут более 5,1 тыс. рабочих мест. Среди отраслей, в которых планируется реализовать проекты, указаны химия, упаковка, фармацевтика, металлообработка и другие.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.