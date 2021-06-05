В МЭР рассказали, какие отрасли внесли основной вклад в рост инвестиций в I квартале

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Основной вклад в рост инвестиций в I квартале 2021 года на 2% внесла обрабатывающая промышленность, транспорт, IT и финансово-банковская деятельность, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности".

"В отраслевом разрезе (по крупным и средним организациям) основной вклад в увеличение общего объема инвестиций внесли обрабатывающая промышленность, транспортная отрасль, деятельность в области информационных технологий и связи, а также финансово-банковская деятельность", - отмечается в обзоре.

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал выросли в I квартале 2021 года на 2% в годовом выражении. По отношению к I кварталу 2019 года рост составил 5,6%.

"Поддержку инвестициям оказало увеличение прибыли организаций, а также продолжение уверенного роста корпоративного кредитного портфеля (+7,3% год у году в январе-апреле)", - указывают в Минэкономразвития.

"В структуре инвестиций по видам основных фондов опережающий рост капиталовложений наблюдается в объекты интеллектуальной собственности (18,5% в сопоставимых ценах к 1кв20, 42,9% к 1кв19), а также машины и оборудование (3,5% к 1кв20, +6,9% к 1кв19)", - добавляют у министерстве.

Потребительский рынок в апреле

"На потребительском рынке сохраняется восстановительная динамика. Оборот розничной торговли, по оценке, в апреле превысил допандемийный уровень на 1,3% с исключением сезонности. Объем платных услуг населению и оборот общественного питания с учетом более значительного влияния карантинных ограничений пока отстают от показателей 4кв19 примерно на 6% с исключением сезонности, при этом разрыв достаточно быстро сокращается", - отмечается в обзоре.

В результате cовокупный оборот по розничной торговле, услугам и общественному питанию, по оценке Минэкономразвития, в реальном выражении в апреле был всего на 0,5% с исключением сезонности ниже допандемийного уровня.