Власти Новгородской области продлят меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Все меры поддержки малого и среднего бизнеса, введенные в период пандемии, сохранятся в Новгородской области в 2021 году. Также предпринимателям будет оказана грантовая поддержка, сообщил в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в интервью ТАСС глава региона Андрей Никитин.

"В 2021 году все действующие меры поддержки малого и среднего бизнеса сохранятся: образовательная, консультационная, информационная, финансовая. В этом году мы планируем поддерживать грантами социальных предпринимателей, включенных в реестр. С одной стороны, малые и средние предприятия более чувствительны к переменам, зачастую остро на них реагируют. С другой - быстрее приспосабливаются, скорее принимают решения, отличаются мобильностью. По сравнению с прошлым годом количество субъектов МСП уменьшилось на 1 тыс., связано ли это с ограничениями из-за коронавируса или с другими обстоятельствами, однозначно сказать сложно, при этом также в 2020 году прибавилось 2 896 новых субъектов малого и среднего предпринимательства", - сообщил Никитин.

Чтобы минимизировать потери бизнеса, власти Новгородской области расширили региональный перечень видов деятельности, наиболее подверженных последствиям борьбы с коронавирусной инфекцией. Параллельно вводились дополнительные меры поддержки: предприниматели из перечня особо пострадавших отраслей могли получить льготные займы по ставке от 0,1% на восстановление деятельности или на зарплату работникам, были снижены налоговые ставки, введены дополнительные меры имущественной поддержки, новые субсидии, в том числе по оплате арендных и коммунальных платежей.

С 1 июля 2020 года в регионе можно официально стать самозанятым. На сегодня данный налоговый режим выбрали для себя около 5 тыс. жителей области. Также активную поддержку оказывают предпринимателям, которые выходят на отечественные и международные маркетплейсы.

"Хочу отметить, что все наши действия обсуждаются с деловыми сообществами. Доверительное, тесное сотрудничество с предпринимателями позволило без тяжелых последствий переживать это непростое время", - подытожил Никитин.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.