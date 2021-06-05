Мордашов ожидает смягчения цен на металлопродукцию к концу 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Рост цен на металлопродукцию временен, его смягчение возможно к концу этого года. Такой прогноз сделал основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов в интервью телеканалу РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Мы рассматриваем сегодняшний всплеск как временный и не думаем, что цены останутся на таком высоком уровне и дальше. Мы ждем, скорее, смягчения цен. Они, наверное, останутся на достаточно высоком уровне, но при этом они не будут на таком высоком, как мы видим сегодня, и не такими болезненными для потребителя. По опыту предыдущих колебаний рынка, я думаю, что к концу года мы можем ожидать некоторого смягчения цен", - сказал он.

"Загрузка мировых мощностей по производству стали составляет около 80-82%. При такой загрузке трудно рассчитывать, что цены останутся на таком высоком уровне навсегда, - указал Мордашов. - Они во многом связаны с восстановлением экономики из-за провала, вызванного ковидной инфекцией, медленным наращиванием производства в некоторых регионах мира".

Основной владелец "Северстали" добавил, что компания готова разговаривать с крупными потребителями и предлагать им скидки. "Нам предстоит, наверное, дать точечные скидки отдельным группам потребителей, крупным строительным проектам, гособоронзаказу, чтобы смягчить последствия роста цен. Мы и сами заинтересованы в этом и движемся в эту сторону, чтобы защитить наш рынок. Когда цены идут резко вверх, это создает очень большую нервозность для покупателей, они начинают раздумывать об альтернативных материалах", - рассказал Мордашов.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее 45 евро за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. После стабилизации в начале года цены на металл снова выросли за март - апрель на 20%, сообщил ранее ТАСС президент Национального объединения строителей Антон Глушков.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.