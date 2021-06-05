МТС будет развивать цифровые сервисы в Калининграде с инвестициями в 750 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 5 июня. /ТАСС/. МТС подписала соглашение о сотрудничестве с Калининградской областью в развитии современной цифровой инфраструктуры, интеллектуальных систем видеонаблюдения, сервисов геоаналитики для туристической отрасли на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу. Компания планирует в течение двух лет инвестировать в регионе 750 млн рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В ближайшие два года МТС вложит в экономику Калининградской области порядка 750 млн рублей, и данное соглашение позволило, учитывая потребности региона, определить приоритеты для этих инвестиций. <...> Прежде всего, это дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры в области, использование современных цифровых сервисов для повышения туристической привлекательности региона, повышение экономической эффективности предприятий и городской инфраструктуры с применением сетей интернета вещей", - сказал президент МТС Вячеслав Николаев, комментируя подписание документа.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в свою очередь отметил, что область заинтересована в развитии качественной связи на своей территории, в том числе с учетом роста турпотока. "Потребность в качественном устойчивом интернете крайне сильно выросла в прошлом году, показав проблемные точки, которые нужно доработать. Я хотел бы поблагодарить компанию МТС за то, что для Калининградской области выделяются дополнительные средства на развитие инфраструктуры, которая позволит решать эти задачи", - сказал губернатор.

В областном правительстве подчеркнули, что соглашение с МТС "не ограничивает сотрудничества правительства Калининградской области с другими организациями и не преследует цели ограничения конкуренции на территории региона".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.